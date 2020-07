Micros e pequenas empresas inscritas no Simples Nacional poderão renegociar suas dívidas com a União, de acordo com projeto aprovado pelo Senado nesta terça-feira.

O PLP 9/2020 estabelece que essas empresas poderão se beneficiar da chamada transação tributária, que prevê elaboração de acordos para extinção de dívidas tributárias e encerramento de litígios.

Para o Senador Jorginho Mello (PL-SC), a medida é mais uma forma de auxiliar as empresas brasileiras nesta época de pandemia.

Fonte: Agência Senado