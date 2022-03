Mil caixas de cigarros contrabandeados são apreendidas no Jardim Riviera em Cambé; um homem foi preso

Após os policiais receberem informações que um barracão estaria servindo de depósitos de cigarros contrabandeados oriundos do Paraguai, iniciaram diligências e ao chegarem no local, foi visualizado um caminhão em movimento em atitude suspeita. O motorista foi abordado.

Policiais do Serviço Reservado de Inteligência da Polícia Militar com apoio da Polícia Civil e da Receita Federal, prenderem um homem de 35 anos relacionado a contrabando na Rodovia PR-445, na altura do Jardim Riviera em Cambé. A ocorrência aconteceu durante a manhã desta quinta-feira (17/03), por volta das 10h40.

De acordo com as informações, após os policiais receberem informações que um barracão estaria servindo de depósitos de cigarros contrabandeados oriundos do Paraguai, iniciaram diligências e ao chegarem no local, foi visualizado um caminhão em movimento em atitude suspeita. O motorista foi abordado.

Em buscas pelo barracão, foram encontradas 6 placas de veículos e aproximadamente 1.000 caixas de cigarros contrabandeados. Dois caminhões foram apreendidos.

Diante dos fatos, foi dado a voz de prisão ao suspeito e encaminhado juntamente com as placas para a Delegacia da Polícia Federal e os caminhões com a carga à Receita Federal.