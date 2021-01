Ministério da Infraestrutura aprova projetos para as concessões das rodovias do Paraná

O Ministério da Infraestrutura (MInfra) realizou, na última quarta-feira (13), uma reunião com representantes da bancada paranaense para apresentar o projeto aprovado da concessão das Rodovias Integradas do Paraná. Os parlamentares foram recebidos pela secretária de Fomento, Planejamento e Parcerias, Natália Marcassa, e pelo secretário Nacional de Transportes Terrestres, Marcello Costa. O ativo, que tem a parceria do Governo do Estado do Paraná, trará o modelo híbrido de concorrência, com o objetivo de reduzir os custos tarifários, aumentar a concorrência entre os participantes e garantir que as obras previstas sejam executadas.

“Estamos dando continuidade a um dos maiores projetos de concessão para 2021. Com a parceria do governador Ratinho Junior, mostraremos à população que estamos trilhando o melhor caminho para os mais de 3 mil quilômetros que serão concedidos. Vamos garantir que pelo menos metade da outorga será aplicada em melhorias aos trechos concedidos”, afirmou o secretário Marcello Costa.

CONCESSÃO – As audiências públicas para a discussão do modelo com a sociedade serão lançadas ainda no próximo mês, e será possível a realização de reuniões presenciais nas principais cidades da região.

Dividido em seis lotes, o edital da concessão prevê que sejam leiloados 3.237 quilômetros de rodovias com investimentos de R$ 43,7 bilhões. A expectativa é que sejam gerados cerca de 738 mil empregos diretos, indiretos e efeito-renda ao longo do contrato de concessão.

