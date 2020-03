A Prefeitura Municipal de Cambé promoveu na manhã de sábado (14) a Mobilização Permanente de Combate à Dengue, o evento ocorreu na Praça Getúlio Vargas, e teve inicia às 9h. A mobilização teve o objetivo de reunir as instituições públicas e privadas do município para o enfrentamento direto do mosquito e focos da dengue

foi realizado também uma blitz educativa com a população para a conscientização sobre as formas de combate do mosquido Aedes aegypti .

A cidade de Cambé tem 1168 casos confirmados de dengue e mais de 3.200 casos notificados hoje, a expectativa é que as notificações cresçam ainda mais até o final desse mês, atingindo um pico no número de casos.