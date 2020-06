Um trágico acidente foi registrado no início da noite deste sábado, 20 de junho, na PR-444 entre os municípios de Astorga e Jaguapitã.

Um automóvel leve se chocou frontalmente com um caminhão nas proximidades da Ponte do Rio Bandeirantes. Dois moradores de Guaraci estavam no carro. Um deles morreu no local, o outro foi socorrido em estado moderado.

Os dois seriam colaboradores da empresa JBS e estariam retornando de um encontro de amigos na cidade de Astorga.

O transito no local foi parcialmente interditado. O IML de Maringá recolheu o corpo da vítima.

Fonte: Jornal Terceira Opinião