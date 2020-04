Vítima do golpe do falso frete o motorista Zaqueu Batista Dalbo, de Londrina, no Paraná, foi encontrado morto neste sábado (11) em um canavial próximo da Usina AdecoAgro, em Angélica, cidade a 263 quilômetros de Campo Grande. Pelo menos 4 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento com o crime.

A vítima saiu de Londrina, na última quinta-feira (9), por volta das 4h, para realizar um suposto frete de Angélica até a cidade paranaense, utilizando uma caminhonete S-10, preta. No entanto, já no dia seguinte, familiares visualizaram pelo rastreador que o veículo estava em um sítio na cidade de Itaquiraí.

A polícias militar e civil foram acionadas em desde às 13h50 de ontem (10), estavam em busca do motorista. Em Angélica, os policiais foram até ao endereço que o rastreador apontou, mas a residência estava fechada.

Camionete que era utilizada pela vítima. (Foto: Jornal da Nova)

Testemunhas então informaram que a caminhonete esteve no imóvel, mas saiu horas depois com móveis na carroceria e morador saiu junto com o motorista.

Investigadores de Naviraí e Itaquiraí, também foram acionados e acabaram localizando a caminhonete e quatro pessoas foram presas.

No local onde eles estavam também foram apreendidos uma arma de fogo entre outros objetos, conforme o Jornal da Nova.

Neste sábado (11), os policiais se mobilizaram o dia todo em busca da vítima, até que um dos suspeitos acabou levando a polícia até ao corpo. A Perícia Criminal de Nova Andradina foi para o local. Além dos detidos em Itaquiraí, também há presos em Angélica.

