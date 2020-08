Um homem foi encontrado morto na manhã deste sábado (22), na Avenida Gaturamo, em Arapongas. De acordo com médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a causa do óbito foi hipotermia.

O corpo foi localizado pela Guarda Municipal (GM), próximo ao Centro Integrado de Saúde da Mulher (Cisam). A GM o Samu e os socorristas confirmaram o óbito do homem, que seria um morador de rua e, até a publicação desta reportagem, não havia sido identificado.

Logo no início da ocorrência, os socorristas suspeitaram que a teria sido causada pelo frio, pois havia grandes sinais de hipotermia no corpo. Nesta madrugada, os termômetros registraram mínima de 6 ºC em Arapongas.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) que aguarda identificação.

TN On Line