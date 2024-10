Morador encontra criança sozinha no Jardim Ana Rosa e aciona a Polícia Militar

0:00

Na madrugada desta segunda-feira (21), por volta das 00h43, a equipe da Polícia Militar do Paraná (PMPR), através da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (11º CIPM), foi acionada para atender a uma ocorrência no Jardim Ana Rosa, em Cambé. Um solicitante encontrou uma criança de aproximadamente dois anos de idade vagando sozinha nas proximidades de sua residência.

Segundo o relato do solicitante, ao perceber a criança sozinha, ele prontamente entrou em contato com o serviço de emergência, ligando para o número 190. A equipe policial foi direcionada ao local pela central de operações. Após o contato com o solicitante, a central de rádio acionou o Conselho Tutelar da cidade para dar seguimento ao caso.

O conselheiro tutelar compareceu ao local para assumir a responsabilidade e dar prosseguimento às medidas necessárias para garantir o bem-estar da criança. Segundo informações, a criança foi devolvida aos seus pais após os procedimentos necessários.

A Polícia Militar do Paraná reforça a importância de acionar as autoridades sempre que uma situação semelhante for constatada, visando garantir a segurança e proteção de crianças e adolescentes.