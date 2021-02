Moradora de Cambé arrecada barras de chocolate para entregar ovos de Páscoa para crianças carentes da cidade

Quantas vezes deixamos de ajudar quem precisa por acreditar que não temos tempo, experiência ou talento suficiente?! Pois é, mas agora você conhecerá a Ana Servilha, que com apenas 21 anos e muita vontade de contribuir com o próximo começou uma Campanha de arrecadação de barras de chocolates para confeccionar ovos de páscoa e entregar para crianças do Jardim Ana Rosa!

“Amo trabalhar com doces e sempre senti vontade de ajudar as pessoas. Muitas pessoas já me ajudaram quando precisei, agora, quero retribuir”, conta a doceira e entusiasta, Ana. De acordo com ela, a meta é confeccionar cerca de 500 ovos de páscoa, todos no mesmo tamanho, para levar alegria às crianças dos bairros da cidade. “Pretendo fazer pelo menos 500 ovos, começando a entrega aqui no Ana Rosa, caso sobrem ovos, irei passar pelo Jardim Tupi e Mutirão”.

E aí, já quer saber como colaborar com esta ação que levará carinho e muita alegria às crianças carentes da cidade?! Anote aí, como fazer:

“Para ajudar nesta campanha de arrecadação de chocolate basta doar uma (ou mais) barra de 1 Kg (tem que ser a fracionada) em meu endereço, ou entrar em contato comigo para que a entrega do chocolate seja combinada”, contou a organizadora, Ana.

Anote, então o contato e endereço da doceira Ana Servilha:

CONTATO: 9 8455-8601 (é celular e WhatsApp);

ENDEREÇO: Rua Antônio Paranzine, Nº 84, Jardim Cidade Alta;

INSTAGRAM DE ANA SERVILHA: @tudo_docesss

Ah, e para que não haja dúvidas sobre a veracidade da Campanha, a doceira e suas ajudantes, transmitirão a entrega dos ovos pelo Instagram @tudo_docesss .