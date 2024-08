Moradores de Cambé reclamam de desabastecimento recorrente de água

[yotuwp type="channel" id="UCe8wQc9mX8a7-2NhBC0QF5g" ]

Nos últimos meses, os moradores de Cambé têm enfrentado frequentes problemas com o desabastecimento de água, que, em grande parte, ocorre nos finais de semana. A situação tem se agravado em bairros da região do Cambé III, onde além da interrupção no fornecimento, os moradores relatam baixa pressão nas torneiras, afetando residências e estabelecimentos comerciais.

Outro ponto de preocupação são os problemas constantes nas redes de abastecimento da cidade, que contribuem para a instabilidade no fornecimento de água. Cambé, com uma população de quase 110 mil habitantes, enfrenta dificuldades crescentes com os serviços prestados pela Sanepar, gerando insatisfação entre os cambeenses, que clamam por uma solução urgente.

A falta de água de qualidade e de um fornecimento estável afeta o dia a dia da população, que depende de melhorias imediatas para evitar que essa situação continue prejudicando tanto as atividades cotidianas quanto o comércio local.