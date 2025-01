Moradores do Residencial Boa Vista em Cambé Relatam Falta de Água e Pressão Insuficiente

0:00

Os moradores do Residencial Boa Vista, em Cambé, enfrentam um grave problema de abastecimento de água há cerca de três meses. A situação tem gerado transtornos diários para as 48 famílias que residem no condomínio, com constantes interrupções no fornecimento e falta de pressão suficiente para encher as caixas d’água.

Relato da Síndica

Fátima Haully, síndica do Residencial Boa Vista, explicou que a situação é inédita em mais de 30 anos. “Nunca tivemos problemas de abastecimento de água, mas agora estamos gastando cerca de R$ 12 mil com caminhões-pipa para atender às necessidades dos moradores”, relatou.

A Sanepar foi acionada diversas vezes, mas, segundo Fátima, os técnicos informaram que os indicadores de pressão (MCA – Metro de Coluna de Água) estão normais, variando entre 10 e 12. Contudo, a pressão é insuficiente para abastecer as caixas d’água do condomínio, que exigem pelo menos 18 a 20 MCA.

Tentativas de Solução

A instalação de uma cisterna foi sugerida pela Sanepar como uma solução temporária. No entanto, a medida não surtiu efeito, uma vez que a água sequer consegue atingir a cisterna. “Fizemos testes e, em alguns momentos, o fluxo d’água é tão fraco que pode ser interrompido ao colocar o dedo na torneira”, destacou a síndica.

Relação com Obras em Andamento

Moradores acreditam que a situação tenha sido agravada por uma obra da Sanepar que leva água para o município vizinho de Rolândia. Segundo Fátima, após a intervenção na tubulação local, as caixas d’água do condomínio passaram a receber água com barro, o que coincide com o início dos problemas.

Apelo às Autoridades

Os moradores pedem uma solução urgente para o problema e apelam ao gerente geral da Sanepar e às autoridades municipais, incluindo o prefeito Conrado Scheller, para intervir. “Pagamos nossas contas em dia e não podemos continuar enfrentando essa situação”, declarou a síndica. A falta de água tem impactado especialmente idosos e crianças, que dependem do abastecimento para necessidades básicas, como higiene e consumo de medicamentos.

Problema Generalizado

A situação no Residencial Boa Vista não é isolada. Outros bairros de Cambé também têm enfrentado problemas recorrentes com o abastecimento de água, gerando críticas à Sanepar por parte da população e cobranças por soluções definitivas.