Morre ex-vereador de Cambé Nilson da Bahia

Faleceu na madrugada de sábado (30), aos 50 anos, vítima de um infarto fulminante, o ex-vereador de Cambé Nilson Barbosa dos Santos, conhecido no meio político como Nilson da Bahia.

Nascido em Alagoinhas- Bahia, ele chegou em Cambé aos 22 anos (1993) e, encantado pela cidade, a adotou como sua. “…Foi uma benção de Deus ter chegado aqui. E vejo que nós precisamos valorizar mais a nossa cidade e agradecer por tudo o que ela nos oferece”, disse em uma entrevista *.

Nilson foi eleito vereador para o exercício de 2016/2020 com 1219 votos, a maioria da região onde sempre morou e teve forte atuação – do Santo Amaro. Tornou-se metalúrgico e sindicalista, mas antes trabalhou como servente pedreiro e ensacador, entre outras lidas. “… Minha vida foi sim muito sofrida …. mas Deus já me deu muitas vitórias; uma delas foi trazer a minha mãe para Cambé onde posso dar todo o conforto que ela merece; uma outra foi ter encontrado a Isaura, a mulher dos meus sonhos. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo”, afirmava o ex-vereador

O Velório do Vereador esta sendo realizado na capela mortuária do Jardim Santo Amaro, localizada na Rua Rio Tietê, 830B