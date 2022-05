Morre motociclista que se envolveu em batida em Londrina

O motociclista gravemente ferido em um acidente de trânsito na rua Araguaia, na Vila Nova em Londrina, na semana passada, morreu na tarde desta terça-feira (24).

O homem de 38 anos se envolveu em batida com um carro e com o impacto, foi arremessado, o capacete se soltou e ele bateu a cabeça no asfalto.

A vítima, que precisou ser intubada, estava internada na Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.

O corpo do motociclista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Londrina.

Na tarde desta terça-feira (24), outro motociclista se envolveu em batida na rua Araguaia, no cruzamento com a Rua Oiapoque, e sofreu ferimentos graves.

A CMTU fez alterações na sinalização nesse trecho, com o objetivo de reduzir o número de acidentes.

