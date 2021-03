Moto furtada em Cambé e anunciada para venda em rede social é recuperada pela Polícia Militar

A proprietária da motocicleta reconheceu sua moto que estaria sendo vendida no "Facebook"

Uma motocicleta Honda/CG de cor azul, foi furtada em data de 17/03/2021 na cidade de Cambé.

Na noite desta quarta-feira (24/03), por volta das 21h30, a proprietária da motocicleta reconheceu sua moto que estaria sendo vendida no “Facebook”. Sendo assim, a mesma marcou encontro com o suposto vendedor para negociarem a moto informando a Polícia Militar sobre o fato



Tendo conhecimento da situação, a guarnição deslocou até a Avenida Guilherme de Almeida no Jardim Tarobá em Londrina onde foram abordados dois indivíduos, um de 21 anos e outro de 24 anos, cada um em uma motocicleta.

Indagados sobre a motocicleta que estaria sendo negociada com chassi e numeração suprimidos, não souberam informar a procedência.

Diante dos fatos ambos os abordados juntamente com as motocicletas, foram encaminhados até a central de flagrantes para providências adequadas.

Polícia Militar

Disque denúncias 181

“Sua segurança é o nosso compromisso”