Uma equipe policial-militar do 5º Batalhão, na noite desta sexta-feira, por volta das 23h15min, em deslocamento pelo Jardim Santa Fé, ouviu um disparo de arma de fogo e, concomitantemente, avistou dois indivíduos sem capacetes trafegando em uma motocicleta.

Diante disso, foi dada voz de abordagem, a qual não foi acatada, vindo o condutor a deslocar por alguns metros com o veículo e, ao parar, sacar um revólver; sendo, então, solicitado para que o indivíduo largasse a arma, ordem essa que não foi acatada pelo condutor, vindo ele a apontá-la em direção aos policiais militares.

Diante da injusta e iminente agressão, visando resguardar a integridade física dos policiais e de possíveis terceiros, foram efetuados disparos para conter a ação.

O passageiro pulou da motocicleta e foi imediatamente abordado pelos policiais militares. Rapidamente, foi acionado socorro médico para atendimento do condutor da motocicleta, comparecendo ao local equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU, que prestaram o atendimento necessário e posteriormente constataram o óbito do indivíduo, um homem de 24 anos.

Logo após, foram acionados os órgãos competentes, comparecendo ao local a Polícia Civil, Polícia Científica e IML. Foi verificado que a motocicleta utilizada pelos indivíduos é produto de furto do dia 16 de abril de 2020, ocorrido na Zona Norte de Londrina.

Na ocorrência, além da motocicleta produto de furto, foi apreendido um revólver calibre .38, com 4 munições intactas e 1 deflagrada, utilizado pelo condutor do veículo para investir contra a equipe policial-militar; bem como porções de drogas localizadas com o passageiro da motocicleta, um homem de 22 anos, o qual foi encaminhado para a Central de Flagrantes para ser apresentado para a Autoridade Policial de Plantão para providências cabíveis.

Comunicação Social 5º BPM.