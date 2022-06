Motociclista colide contra traseira de carro na PR-445 em Cambé e fica ferida

Socorristas do Siate de Cambé foram acionados para atender uma mulher ficou ferida em um acidente na PR-445, na última terça-feira (31). De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, ela estava em uma Honda Biz com placas de Londrina.

Segundo informações, ela trafegava na via no sentido de Cambé quando colidiu na traseira de um veículo Up. Com o impacto, ela caiu sobre a rodovia.

A vítima, de 37 anos, teve fratura em perna e luxação em tórax, recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhada para a Santa Casa de Cambé. A motorista do carro, de 42 anos, não sofreu ferimentos.