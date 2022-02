Motociclista fica ferida após parar em faixa de pedestre e ser atingida por carro

A moto foi arrastada por cerca de 10 metros. A vítima ficou ferida de forma grave com suspeita de um edema na cabeça e algumas fraturas.

Uma mulher de 23 anos ficou ferida de forma grave nesta quinta-feira, na Avenida das Laranjeiras, após ser atingida por uma pick-up. Segundo testemunhas, ela teria parado na faixa de pedestre para passagem de uma pessoa, quando o carro bateu na traseira da moto.

A moto foi arrastada por cerca de 10 metros. A vítima ficou ferida de forma grave com suspeita de um edema na cabeça e algumas fraturas. Os socorristas dos Bombeiros foram acionado e chamaram o médico do Samu. Ela recebe os primeiros atendimentos ainda no local.

O motorista contou que não teve tempo de frear e nem desviar e acabou atingindo a traseira da moto.

Tarobá News