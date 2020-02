Um acidente de trânsito foi registrado no início da tarde da última sexta-feira (21/02), por volta das 12h55, na Avenida Inglaterra (próximo da Casa Elétrica) no Centro de Cambé.

De acordo com as informações, E. Y. A. de 20 anos, conduzia a motocicleta HONDA/CG 150 TITAN MIX EX de cor preta quando acabou batendo na lateral do veículo HONDA/FIT EX CVT de cor prata.

Os Socorristas do Siate atenderam a vítima que sofreu ferimentos considerados moderados e encaminhado ao hospital de plantão.