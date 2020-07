Um acidente de trânsito foi registrado na noite deste sábado (04/07), por volta das 21h45, na Avenida Roberto Conceição (próximo a TIL TRANSPORTES) no Centro de Cambé.

De acordo com as informações, W. D. C. de 31 anos estava em uma motocicleta HONDA/CBX 250 TWISTER de cor vermelha quando acabou colidindo contra um VW/FOX 1.0 de cor cinza.

A vítima, que sofreu ferimentos considerados moderados, foi atendido pelos Socorristas do Siate e encaminhado ao hospital.