Motociclista fica ferido em acidente na cidade de Londrina

Um motociclista ficou ferido durante uma colisão contra um veículo na tarde deste sábado (19). O acidente aconteceu na avenida Clarice de Lima Casto, jardim Nova Londrina.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar, o condutor de um Chevrolet Classic teria realizado uma conversão para atravessar a via e se chocou com a motocicleta. A vítima foi atendida pelo Siate e encaminhada à Santa Casa.

Segundo a PM, a motocicleta possuía irregularidades e o condutor não possuía CNH. A moto foi recolhida e encaminhada ao pátio do Detran.

