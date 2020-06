Um acidente de trânsito aconteceu na noite da última sexta-feira (26/6), por volta das 20h50, na Rua Chile no Centro de Cambé.

De acordo com as informações, L. R. C. D. S. de 20 anos estava em uma motocicleta não identificada quando acabou colidindo contra um FIAT/UNO VIVACE 1.0 de cor prata.

A vítima, que sofreu ferimentos considerados graves, foi atendido pelos Socorristas do Siate e encaminhado ao hospital.