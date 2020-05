Um acidente de trânsito aconteceu na noite deste sábado (16/05), por volta das 19h45, na PR-445 na altura do Parque Manela em Cambé.



De acordo com as informações, Augusto César Martins de 28 anos trafegava com uma motocicleta não identificada sentido Cambé / Londrina quando foi atingido por um veículo CHEVROLET/ONIX 1.4 MT LTZ de cor preto. Ele estaria deslocando de sua casa na cidade de Rolândia para a casa de sua namorada no Jardim Novo Bandeirantes.

Augusto Cesar Martins

Reprodução – Facebook

Os Socorristas do Siate e o Médico do Samu realizaram o atendimento ao rapaz que sofreu ferimentos considerados graves na cabeça.

Augusto foi encaminhado na sequência para o Hospital Universitário de Londrina, onde após exames, constatou que ele não sofreu fraturas em membros inferiores e superiores. A vítima sofreu Trauma de Crânio Encefálico com hemorragia e permanece internado.

As causas do acidente serão apuradas posteriormente.