Motociclista fica gravemente ferido em acidente no centro de Cambé

Um homem, de 37 anos, teve ferimentos graves ao bater contra um carro no centro de Cambé, no fim da tarde desta segunda-feira (07/02). Ele foi socorrido e levado em estado gravíssimo ao hospital. O motorista, que entrou na contramão, não se feriu.

Segundo informações de testemunhas o motociclista vinha pela Rua Carlos Sawade, quando numa esquina, foi surpreendido por uma Blazer, que entrou na rua que ele estava pela contramão. Ambos bateram de frente. A frente da Blazer ficou destruída, tanto quanto a moto, que ficou despedaçada e teve até a lataria do tanque de combustível rasgada, o que gerou vazamento de combustível.

O motociclista Sidney Correia Junior teve fratura exposta na perna e descolamento do couro cabeludo, tamanha a violência da pancada. Além do Siate em Cambé, uma ambulância do Samu de Londrina, com um médico, atendeu a ocorrência que aconteceu por volta das 16h50m.