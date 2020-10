Um motociclista morreu na tarde desta quarta-feira (30) após um acidente envolvendo um ônibus do transporte coletivo na zona norte de Londrina. A batida aconteceu rua Odilon Braga, nas proximidades do Hospital Zona Norte.

Segundo testemunhas, um ônibus da linha 405 – Maria Cecília, da Transportes Coletivos Grande Londrina, estava subindo a rua quando houve a colisão. O motociclista, Jefferson Roberto Soares da Silva de 36 anos, colidiu na parte frontal do coletivo, perdeu o controle e bateu a cabeça contra o meio-fio.

Socorristas do Siate e equipe médica do Samu foram acionados, mas ele já estava sem vida. O corpo continua no local até que a perícia seja acionada, posteriormente será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Ainda não tem a identificação de forma oficial da vítima. As causas do acidente serão apuradas.

Tarobá News