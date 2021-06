Motociclista morre após atropelar cavalo na PR-445 em Londrina

Reginaldo Vitoriano conduzia sua motocicleta quando se deparou com o animal atravessando a pista, onde houve a colisão.O cavalo também morreu com o impacto.

Um motociclista de 43 anos morreu no início da manhã deste domingo (20), ao atropelar um cavalo na PR-445 próximo ao Conjunto Jamile Dequech em Londrina.

De acordo com as informações passadas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Reginaldo Vitoriano conduzia sua motocicleta quando se deparou com o animal atravessando a pista, onde houve a colisão.O cavalo também morreu com o impacto.

O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Londrina, e o animal foi retirado do local.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) o dono do animal não foi identificado até o momento.

