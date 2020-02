Um motociclista de 33 anos morreu na noite deste domingo (23), após um acidente registrado no cruzamento das avenidas Inglaterra com a Dez de Dezembro na zona sul de Londrina.

De acordo com informações, o ônibus seguia sentido bairro pela avenida Inglaterra quando o motociclista que vinha pela avenida Dez de Dezembro não parou e acabou colidindo contra a lateral do coletivo.

Claudinei de Oliveira Rosa sofreu diversos ferimentos além de uma parada cardiorrespiratória. Populares que passavam na hora do acidente acionaram o socorro médico. Na chegada do Siate ao local, foi acionado o apoio também de uma equipe médica do Samu. Durante 30 minutos, manobras com massagem cardíaca foram realizadas, porém o homem acabou não resistindo e vindo a óbito no interior da ambulância.

Após a constatação do óbito, o corpo de Claudinei foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).

