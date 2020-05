Uma motociclista morreu em um acidente envolvendo uma carreta entre a avenida Duque de Caxias e a rua São Salvador, região central de Londrina, pouco antes das 8h da manhã desta terça-feira (19). De acordo com as informações, a vítima ia para o trabalho e seguia reto pela via enquanto a carreta fazia uma conversão. O corpo foi parar embaixo do rodado do veículo e a motocicleta ficou prensada em um dos pneus.

A motociclista, ainda não identificada, aparentava ter entre 25 e 30 anos. Seus objetos pessoais ficaram espalhados no asfalto. O motorista da carreta estava quase chegado ao destino quando o acidente aconteceu. Ele transportava uma carga de compensado de MDF.

A Polícia Militar esteve no local para fazer a contensão do trânsito no cruzamento da avenida Duque de Caxias com a rua São Salvador. O perito do Instituto de Criminalística e IML estiveram no local.

Cobra News