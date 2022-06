Motociclista morto em acidente na BR-369 em Rolândia era morador de Cambé

Foi identificado o motociclista que morreu em um grave acidente nesta sexta-feira (9), em Rolândia. Trata-se de Paulo Roberto Fuse, de 36 anos, morador de Cambé.

A vítima foi atingida por uma carreta que realizou uma conversão para entrar na rodovia, próximo ao contorno sul, que liga o município a Cambé e Londrina. O motociclista parou embaixo do rodado do veículo e sofreu esmagamento de crânio.

“Aparentemente, os caminhoneiros ficam no estacionamento ao lado e eles vem por essa rotatória para descarregar em uma empresa. No momento em que ele cruzou a pista, o motoqueiro estava na mão dele e não houve tempo de frear e desviar da carreta e ele parou embaixo, esmagando a cabeça”, disse o subtenente Simões, do Corpo de Bombeiros.

Uma das faixas da rodovia foi interditada e o trânsito ficou lento por algum tempo.

