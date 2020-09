Na tarde desta domingo (13), um motociclista acabou perdendo o controle e colidindo na mureta que divide as pistas da PR-445, em Cambé.

Com a batida, a vítima identificada como Gilberto Antônio Pedersoli Filho, 28 anos, acabou falecendo no interior da ambulância.

O trânsito da PR-445, ficou com lentidão, as causas do acidente ainda serão investigadas.

