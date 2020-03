Um motorista, que havia ingerido álcool, foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal dirigindo um veículo de transporte de escolar. A ação aconteceu durante a operação “Volta às aulas”.

No momento da abordagem, a van transportava 10 crianças no percurso entre Cambé e Londrina. No teste do etilômetro, o resultado foi de 0,09 mg/l. Além do uso indevido de álcool, o motorista estava com CNH vencida e com categoria incompatível com o veículo que conduzia.

Segundo a PRF, os pais devem ter bastante critério ao contratarem esse tipo de serviço, verificando o estado dos veículos e dos condutores que fazem esse tipo de transporte.

Com CATVE