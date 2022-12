O Corpo de Bombeiros atendeu na noite desta quarta-feira (21) um acidente em Cambé, em que um carro desgovernado atingiu o muro de uma oficina localizada na rua Marechal Deodoro da Fonseca, no Jardim Riviera.

O endereço fica exatamente na divisa com Londrina. Segundo os bombeiros, no local não há marcas de frenagem, o que indica que o automóvel modelo VW Gol (antigo) passou direto no canteiro central da Avenida Valdomiro Ferreira da Silva, e atingiu o imóvel já no lado de Cambé.

Alguns carros que estavam na oficina foram danificados. O muro desabou e caiu sobre os veículos. O Gol era conduzido por um jovem de 23 anos que ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Universitário de Londrina. Ele ficou preso nas ferragens e teve que ser retirado com a ajuda de equipamentos especiais.

A Polícia Militar também atendeu a ocorrência, no entanto, não há informações se o motorista foi submetido ao teste do bafômetro.