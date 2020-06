Welinton Rodrigo Simão, de 27 anos que atropelou e matou Izaltina Dalbo Magri, de 85 anos, se apresentou na Delegacia de Cambé, ele foi acompanhado do pai e um advogado. segundo testemunhas ele estava conduzindo uma Montana prata na última quinta-feira (11), por volta 11h, quando bateu contra a vítima que varria a calçada. Ele prestou depoimento e foi liberado em seguida por não estar mais em flagrante.

A defesa do condutor afirmou que ele não ficou no local do acidente por medo de represálias, alegando que a idosa era conhecida no bairro Cambé IV e a ocorrência foi na frente de um bar.

Testemunhas afirmam que Izaltina estava em cima da calçada quando foi atingida. Welinton Rodrigo Simão estava transitando na contramão e a investigação apura se estaria em alta velocidade.

O veículo foi levado para delegacia ainda com as marcas da batida, o para-choque e o para-bisa estavam danificados. Ainda de acordo com a versão apresentada, ele teria acabado de sair da casa dos seus pais e estaria dando carona para uma amiga.

O acidente

Izaltina foi arremessada por cerca de 20 metros logo após o impacto e foi socorrida pelo Siate, com apoio médico do Samu. Porém, horas depois não resistiu aos ferimentos graves e faleceu no Hospital Evangélico.