Movimento Essência reúne cerca de 120 mulheres e entrega alimentos arrecadados para Lar Santo Antônio

Com quase 120 mulheres empenhadas em aprender sobre autoconhecimento, vendas e crescimento profissional, o Movimento Essência, criado pela influenciadora e perita contábil, Pâmela Matheus, foi um sucesso! Ele aconteceu no final de março e impactou mulheres que buscavam um momento exclusivo para elas.

“Criei o Movimento Essência por tanto ouvir de minhas seguidoras, amigas e conhecidas de que elas não têm tempo para serem elas mesmas. Com isso, veio a ideia de ofertar um dia, uma tarde inteira com outras mulheres para que elas pensassem somente nelas e ainda, aprendessem e se espelhassem em grandes líderes”, conta Pamêla Matheus.

O evento contou com a palestras incríveis de mulheres que abordam a conciliação entre carreia e vida pessoal. O time de palestrantes contou com a administradora e líder, Carol Granzotto, da empresária e mentora motivacional, Cleide Dias, da fundadora da Daretta Calçados, Renata Braga, e com a mentora espiritual, Priscila Garcia.

E com muito networking e um café maravilhoso, a influenciadora e criadora do Movimento Essência, Pâmela Matheus, encerrou o evento divulgando que os alimentos arrecadados na entrada do evento, seriam doados para o lar Santo Antônio de Cambé.

E assim, aconteceu, foram aproximadamente 30 kgs de alimentos arrecadados em prol do Lar Santo Antônio de Cambé. A entidade gerida pelas Irmãs Giardini, acolhe e abriga pessoas em condição de rua.

E eu, Emily Müller, gestora da agência Bela Manchete e Mídia, garante que compensa estar neste evento e confirma sua presença na 2ºedição do Movimento Essência que será dia 03/09, ou seja, em menos de quatro meses!! Vamos lá?!