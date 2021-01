MOVIMENTO “SOS EDUCAÇÃO CAMBÉ” PARTICIPA DE CARREATA NACIONAL PELA REABERTURA DAS ESCOLAS

No último dia sete, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) publicou uma carta aberta às prefeitas e aos prefeitos eleitos dos municípios brasileiros, onde solicitam que priorizem a reabertura segura das escolas. Um trecho da carta registra:

“O longo tempo de fechamento da maioria das escolas e o isolamento social têm impactado profundamente a aprendizagem, a saúde mental e a proteção de crianças e adolescentes”.

E atenta à manifestação da UNICEF, assim como aos relatos de mamães que chegam até as nossas redes sociais, a Coluna Bonita Ideia tem acompanhado o Movimento “SOS Educação Cambé”. Este movimento que é integrado por proprietárias de Instituições de Ensino da Cidade, por donos de vans escolares, por educadoras, mães e pais de alunos, coachs, entre outros profissionais, tem participado de reuniões com o Comitê da Educação, organizado pela Prefeitura de Cambé, que conta com a Secretária Municipal de Educação, Estela Camata, com o presidente da ACIC, Davi Garcia, com o vereador Odair Paviani, entre outras autoridades. E de acordo com Cleonice Fátima Tumelero, diretora da CEI Pequenos Brilhantes, que é educadora e soube das reuniões organizadas pelo Comitê, a intenção central do Movimento “SOS Educação Cambé” é destacar a importância da volta às aulas para as crianças, inclusive as crianças menores de cinco anos. “Esse Movimento é pelo retorno das aulas para as crianças. Temos visto que segundo a Prefeitura de Cambé, há a possibilidade de retorno das aulas em sistema híbrido, mas somente para as crianças maiores de cinco anos. Com isso, faremos, sim, amanhã (16), às 14h, em frente ao Mercado Muffato uma carreata, junto ao Movimento Nacional pela Reabertura da Escolas, para que a Prefeitura de Cambé e também, a Secretaria Estadual de Educação tomem ciência sobre essa necessidade”. Ainda de acordo com Cleonice, a carreata se faz necessária para que as reivindicações abaixo, se destaquem:

“1º Pelo retorno das aulas para as crianças menores de cinco anos, sem obrigatoriedade. Ou seja, que as famílias possam enviar seus filhos para as escolas, desde que as Escolas obedeçam a todos os protocolos sanitários exigidos pela Secretaria Estadual de Saúde, que são: turmas com menor número de alunos, promover o distanciamento nas salas de aulas e atividades, uso de máscara por parte dos profissionais da instituição, uso de álcool em gel, tapetes higienizadores e medidores de temperatura”;

“2º Em prol ao direito das crianças a terem acesso ao ensino presencial, já que o ensino remoto pouco colabora com a evolução das crianças no que diz respeito ao aprendizado, a socialização e também, com a evolução da saúde mental das mesmas”;

“3º Ao direito dos pais de enviarem seus filhos a locais especializados em receber crianças, pois a grande maioria dos pais e mães não possuem uma rede de apoio, ou seja, não têm onde deixarem seus filhos para poderem trabalhar. Com isso, os pais e mães são obrigados a sair do emprego ou então, são obrigados a irem trabalhar sem estarem tranquilos”;

“4º As Escolas e Centros de Ensinos Infantis estão falindo. Estamos há dez meses com as Escolas fechadas e em dezembro o auxílio oriundo do Governo foi encerrado. Ou seja, o que manteve essas Instituições funcionando foi a ajuda emitida pelo Governo Federal e ela não existe mais”.

E apoiando o Movimento temos ainda, Joseane Pereira de Mello, que é educadora, gerente de Escola, mamãe e criadora da Página “SOS Educação Cambé”: “ Criei a página no instagram “SOS Educação Cambé” por três motivos: sou mãe, professora e trabalhadora. Como mãe o que tenho a dizer é que me sinto triste. Tenho um filho de 12 anos que está tendo crise de ansiedade, está sim, acompanhando o conteúdo enviado remotamente pela Escola, mas ele terá de usar óculos (acredita-se que por conta do esforço que tem feito para acompanhar as aulas por meio de algumas ferramentas on-line), além de fazer um uso fora do comum do computador e celular por conta do tempo mais ocioso em casa. Como educadora sei da relevância que as atividades presenciais e a socialização fazem pela evolução motora e cognitiva das crianças. E como trabalhadora é apavorante pensar que pode ser que o trabalho e planos de anos pode não existir mais, já que se torna insustentável gerenciar uma Escola sem alunos”.

Outra pessoa que fez questão de falar com a Coluna Bonita Ideia foi a bancária e mamãe, Hevelin Fernandes dos Reis Garozzi , mamãe da pequena Eliza, de três anos e que apoia a retomada das aulas. “Eu apoio o retorno das aulas. Toda a sociedade tem discutido a pandemia e suas consequências. As escolas sabem sobre os protocolos que precisam ser seguidos, como o distanciamento social, entre outros. E os papais e mamães precisam ter onde deixar seus filhos, com tranquilidade, sabendo que eles estão com pessoas que foram preparadas para educar e cuidar”.

Hevelin e Eliza , família unida e torcendo pela reabertura das Escolas.

Eu, criadora desta Coluna e mamãe, poderia dar minha visão, minha opinião sobre a urgência que é a volta às aulas, mas mais de 15 mamães me abordaram para que possam veicular seus entendimentos sobre a situação, com isso, vamos ao longo dos dias, colocando as citações destas guerreiras aqui!

E para que pudéssemos ouvir todos os lados, conversamos rapidamente com a Secretaria Municipal de Educação, Estela Camata que tem recebido as educadoras e mães, representadas pelo Comitê da Educação, para reuniões. “ Na reunião desta sexta-feira(15), tratamos sobre as aulas que acontecerão a partir do dia 18 de fevereiro. As aulas poderão ser em formato híbrido e /ou remoto para pais que se sentem inseguros em mandar os filhos para a escola. O retorno presencial será opcional. Mas essas aulas serão ministradas para crianças a partir de cinco anos, alunos que serão admitidos nos períodos infantil 3 e fundamental 1.”

Camata salientou ainda que espera da Secretaria Estadual de Educação um Decreto que paute as crianças menores de cinco anos. “A Secretaria municipal de Educação está tomando medidas que estejam dentro das medidas adotadas pela Secretaria Estadual de Educação. Acreditamos que até semana que vem, teremos alguma informação oficial sobre o que será feito em relação às crianças menores de cinco anos”.

Bom, pessoal, estaremos atentos a essa situação e nova reunião que o Comitê de Educação de Cambé e o Movimento “SOS Educação Cambé” farão, marcada para a próxima semana. Enquanto isso, se atente e se puer participe da Carreata Nacional pela Volta as Aulas que também acontecerá em Cambé!

SERVIÇO:

CARREATA NACIONAL PELA REABERTURA DAS ESCOLAS

DATA: 16/01 (NESTE SÁBADO)

LOCAL: AVENIDA ROBERTO CONCEIÇÃO (EM FRENTE AO MUFFATO DE CAMBÉ)

HORÁRIO: 14 HORAS

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A CARREATA PELO INSTAGRAM: