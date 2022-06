Mulher coloca fogo em casa após briga com o marido no jardim Monte Cristo em Londrina

Segundo as informações, ambos são usuários de drogas e de acordo com a vizinhança eles sempre brigam.

Na noite de quinta-feira (9), no jardim Monte Cristo, zona leste de Londrina, uma briga de casal resultou em um incêndio a residência.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a autora do incêndio foi uma mulher que após brigar com seu marido, colocou fogo no barraco que residia com o companheiro.

Após o acontecido os dois fugiram, o que causou revolta por parte dos vizinhos.

Dois caminhões do Corpo de Bombeiros estiveram no local para combater as chamas, visto que a preocupação era do material reciclável que estava no local.

Cobra News