Mulher é Atropelada por Trem Durante Atividade Religiosa em Cambé

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

No final da tarde desta sexta-feira, uma mulher foi atropelada por um trem próximo à Rua Equador, no centro de Cambé. Segundo informações apuradas, a vítima estava realizando um ato religioso no local e, distraída, não percebeu a aproximação do trem, mesmo com os avisos sonoros emitidos pelo maquinista.

Dinâmica do Acidente

O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados para prestar atendimento. De acordo com o sargento Faustino, a mulher estava acompanhada de outra pessoa durante a atividade religiosa. No momento do acidente, a locomotiva não passou por cima da vítima, mas a atingiu de forma lateral, projetando-a para longe dos trilhos. A outra pessoa que estava no local não sofreu ferimentos e deixou a cena antes da chegada das autoridades.

“O maquinista informou que buzinou várias vezes, mas ela permaneceu nas proximidades dos trilhos, o que resultou na colisão. É importante que as pessoas fiquem atentas ao se aproximarem de áreas como essas, que são de alto risco”, destacou o sargento Faustino.

Atendimento e Encaminhamento

A vítima foi atendida por equipes do SIATE e do SAMU, com o apoio da médica Fabiana, que decidiu encaminhá-la para a Santa Casa de Cambé para avaliações mais detalhadas. Apesar do impacto, não foram constatados ferimentos graves na cena do acidente.

Alerta para Atividades em Locais de Risco

O incidente levanta um alerta sobre a necessidade de maior atenção ao realizar atividades em locais próximos às linhas ferroviárias. “Os trens são veículos pesados e não têm capacidade de desviar ou parar rapidamente. A prudência é essencial para evitar acidentes como esse”, reforçou o sargento.

O caso continua sendo acompanhado pelas autoridades, e mais informações serão divulgadas se necessário.