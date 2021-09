Mulher é esfaqueada na cidade de Londrina

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

Uma mulher foi esfaqueada na tarde deste sábado (25), em Londrina. A agressão aconteceu no jardim Nova Esperança, zona sul do município.

A vítima, identificada como Paula Cristina Javari, de 38 anos, foi atendida por socorristas do Siate e do Samu. Segundo o soldado Franco, o ferimento foi na região do tórax. “Existe uma suspeita de lesão no diafragma que pode causar algum ferimento interno importante e merece uma avaliação melhor no hospital”, explicou.

De acordo com o soldado, a vítima estava consciente e orientada. Ela teria relatado que o ferimento foi ocasionado por um punhal e que se tratava de um crime passional.

Paula foi encaminhada à Santa Casa de Londrina onde realizará exames. A Polícia Militar esteve no local da agressão e investiga o caso.

Tarobá News