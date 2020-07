A conclusão de um caso de desaparecimento registrado em Cambé, emocionou familiares e moradores da região e acendeu uma pontada de esperança em famílias de outros desaparecidos.

Rosangela de Oliveira Mazziero, de 45 anos, tinha desaparecida na última terça-feira (21/07). O caso foi registrado na Delegacia de Polícia da cidade. Familiares e amigos realizavam buscas em todos os lugares possíveis na região.

Na manhã desta quinta-feira (23/07), familiares e conhecidos encontraram Rosangela em fundo de vale localizado na Rua Caetano Campi (final da Rua Equador) no Jardim Santa Clara. Ela estava à beira do Ribeirão Barra Grande.

De acordo com as informações, a mulher teria passado a noite no local e acabou sofrendo de hipotermia e hipoglicemia. A vítima, foi retirada do local com apoio do Corpo de Bombeiros e atendida pelos Socorristas do Samu. Posteriormente ela foi encaminhada à Santa Casa de Cambé para uma melhor avaliação.

Apesar do susto, ela passa bem.