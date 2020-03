A Polícia Militar prendeu no início da noite do último sábado (07/03), por volta das 18h20, na Rua Rio Xingu no Jardim Santo Amaro em Cambé, uma mulher de 24 anos com um mandado de prisão relacionado ao crime de roubo.

De acordo com a equipe ROTAM composta pelos Soldados Guimarães e R. Santos sob o comando do Soldado Mandelli, durante patrulhamento pelo endereço acima mencionado, os policiais visualizaram a mulher utilizando uma tornozeleira eletrônica, em atitude suspeita. A equipe optou por realizar a abordagem na mesma.

Em busca pessoal, nada ilegal foi encontrado, mas ao consultar o seu nome junto ao sistema foi localizado o mandado de prisão em aberto contra ela.

Diante dos fatos foi dado a voz de prisão a mulher e entregue na Delegacia de Polícia de Cambé onde encontra-se a disposição da Justiça.