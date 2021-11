Mulher perde mais de R$15 mil em golpe do “falso gerente de banco” em Londrina

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

Uma mulher de 63 anos foi vítima do golpe do “falso gerente de banco”, em Londrina. Ela perdeu aproximadamente R$15 mil reais, além de 72 parcelas de mais R$500 reais mensais de um empréstimo.

“Eu tinha um valor de crédito, eles gastaram. Gastaram também o limite da minha conta. Eu tinha um financiamento e eles refinanciaram no próprio caixa e sacaram o valor. Então a dívida que estava para acabar, voltou para 72 vezes em um valor muito maior”, contou a vítima.

No extrato, é possível verificar diversas operações realizadas em pouco minutos. Segundo a vítima, o golpe teve início por meio de um telefonema. “Me ligaram dizendo que era do Banco do Brasil e pedindo para eu confirmar uma compra que estava sendo feita em Confins. Eu neguei e ela já tinha todos os meus dados. Eu fui confirmando meus dados, aí ela pediu o digito das senhas. Ela disse que no meu caso, como sou idosa, o banco dispunha de um credenciado que viria buscar”, disse.

Na semana passada, uma mulher caiu no mesmo golpe e perdeu R$33 mil reais em Cambé. Neste caso, as câmeras flagraram o golpista. Os dois crimes estão sendo investigados pela Polícia Civil.

Tarobá News