Mulher reage e deixa assaltante sem camiseta em Londrina; assista

Um assalto terminou com o bandido fugindo sem camiseta no último sábado (10) em Londrina. A ação do criminoso foi gravada por uma câmera de vigilância da Rua Barretos, no bairro Veraliz, zona oeste de Londrina.

A mulher caminha pela rua distraída e falando ao celular, quando uma moto com dois homens passa ao lado. Poucos instantes depois, um dos suspeitos desce da motocicleta e tenta arrancar a bolsa da vítima. Ele puxa o objeto com violência, mas ela segura com força. Os dois começam uma briga e o assaltante chega a derrubar e arrastar a vítima pela rua.

Ela não cede, mesmo o suspeito continuando as agressões. Ele chuta a mulher por mais de uma vez. O comparsa acompanha tudo e segue os dois em cima de uma moto.

O bandido desiste e larga a bolsa, quando a vítima consegue arrancar a camiseta dele. Ele sai correndo sem a parte de cima da roupa, sobe na moto e foge. A mulher ainda corre atrás dos criminosos, mas não consegue alcançá-los.

Pelas imagens, o assalto aconteceu às 12h09 do último sábado (10). A recomendação da Polícia Militar é não reagir em caso de assalto.

