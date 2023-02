Mulher de 34 anos foi vítima de furto no último domingo (14/02), por volta das 12h15 em um estacionamento de um supermercado localizado na Rua Carlos Sawade no Centro de Cambé.





De acordo com as informações, a vítima deixou sua bicicleta da marca SCOTT de cor azul e verde, presa com cadeado e ao retornar não encontrou a mesma no local.