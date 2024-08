Mulheres de Cambé que “são Manchete” em todo o Brasil!

0:00

Julho foi um período especial para diferentes mulheres de Cambé. A vida da empreendedora Ana Paula Cruz foi de grandes emoções. Ana que possui a startup NatuMe-que atua com aromaterapia e óleos essenciais- foi indicada a participar do 1º Prêmio Mulheres Positivas no Agronegócio e o melhor: conquistou o primeiro lugar!

Esse prêmio integra o Programa que também é nomeado como Mulheres Positivas e, foi criado a fim de fortalecer e evidenciar as Mulheres Positivas que estão se destacando no agronegócio. De acordo com a organização do Prêmio, realizada pelas empresárias Fabi Saad e Carolina Gama, eram 10 participantes e a empresária Ana Paula Cruz foi a escolhida na categoria óleos Essenciais!

Segundo a ganhadora Ana Paula, ganhar o prêmio foi a confirmação de que sua startup está no caminho certo. “Esse prêmio nos proporciona ainda mais visibilidade, e isso é uma oportunidade para todos. Acredito muito nas colabs, a gente sempre foi muito aberto às parcerias, então, a visibilidade que uma pode ter pode, sim, vai impactar a outra”.

E quando Ana Paula Cruz foi questionada sobre indicações para o crescimento de uma empresa feminina, Ana comenta que é preciso estar atenta às ações, eventos e colaborações. “Nossa vida de mãe, mulher, esposa, muitas vezes, é complicado, é difícil atendar a todas as demandas, mas fazer um planejamento é ideal. É estar dentro dos eventos, eventos que sejam relevantes para o evento de cada uma, nossa marca Natu Me está sempre circulando, estamos sempre em feiras, conversando cokm fornecedores, consumidores e entendendo a necessidade no cliente cliente final. Vamos circular, saber quais as novidades do mercado”.

E pessoal, por falarmos em novidades e, ainda, em mulheres que merecem visibilidade, a modelo plus Caroline Tamioso presenteou Cambé com um grande título: ela é a Miss Curvy Brasil 2024! O título que foi conquistado no Festival Beauty Worldwide Brasil 2024 realizado em julho, em Curitiba, capital do nosso Estado, enobrece ainda mais a trajetória da cambeense!

Segundo a organização do Festival Beauty Worldwide, Caroline encantou a todos com sua confiança, charme e uma presença vibrante que iluminou o palco. Sua vitória é uma celebração da beleza em todas as formas e tamanhos, destacando sua autenticidade e carisma inigualáveis.



Caroline, que já acumulava títulos- é Miss Curvy londrina 2023, Miss Curvy paraná 2024- agora, traz à nossa cidade, o título de Miss Curvy Brasil 2024!

A coluna Bela Manchete parabeniza essas mulheres que têm levado nossa cidade à grandes oportunidades!

