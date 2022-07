Música de compositor cambeense é a mais tocada no Spotify Brasil

A música “Pipoco”, composta pelo cambeense Mateus Félix, alcançou o primeiro lugar das músicas mais tocadas do Spotify Brasil nesta terça-feira (19/07). O artista foi beneficiado com a Lei Aldir Blanc pela secretaria de Cultura no ano de 2021 para apresentações de shows no município. Além de Mateus, mais dois artistas cambeenses trabalharam na composição da música: Rodolfo Alessi e Cris no Beat. A música conta com as vozes das cantoras Ana Castela e Mc Melody.

O diretor artístico da secretaria de Cultura, Jefferson Luiz de Oliveira, conta que a Secretaria de Cultura tem como intuito a valorização de artistas locais e que o compositor foi um dos beneficiados pela Lei Aldir Blanc para promover o seu trabalho. “A Lei Aldir Blanc ajuda principalmente na valorização desses talentos regionais porque é aqui de Cambé que saiu a música que ficou em primeiro lugar nessa plataforma mundial tão famosa, isso mostra que valorizar o talento local é muito importante”, detalha.

Mateus Félix conta que a música foi um sucesso regional nunca visto antes, e que além de ser a canção mais tocada no Spotify, é a mais usada no aplicativo Tik Tok. “Estamos muito felizes, é a primeira vez que alguém aqui da cidade alcança algo desse tipo no cenário musical”, detalha. Ele também fala sobre a música ser um sucesso internacional: “Estamos no Top 200 Mundial e em alguns países da Europa entramos nas Top 10 mais tocadas no Spotify”, finaliza.