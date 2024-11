Mutirão de Limpeza Contra a Dengue Acontece no Novo Bandeirantes Neste Sábado (30)

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Neste sábado, 30 de novembro, a Secretaria Municipal de Saúde Pública realizará mais um mutirão de limpeza contra a dengue, com o objetivo de prevenir a proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da doença. A ação começa às 7 horas e atenderá a região abrangida pela Unidade Básica de Saúde (UBS) do Novo Bandeirantes. Em caso de chuva, o mutirão será adiado.

Bairros Atendidos

Os bairros atendidos pela UBS Novo Bandeirantes e que receberão o mutirão são:

Novo Bandeirantes;

Ana Eliza II;

Campos Verdes;

Chácaras Maria Luiza;

Ecoville;

Maria Luiza;

Terra de Santa Cruz.

O Que Será Recolhido

Os agentes de endemias e caminhões da Prefeitura recolherão:

Objetos que possam acumular água;

Móveis antigos;

Madeiras.

Atenção: Não serão recolhidos galhos, folhas, entulhos ou materiais de construção.

Recomendações

A Secretaria de Saúde orienta os moradores a colocarem os itens permitidos nas calçadas até esta sexta-feira, dia 29, para garantir que os caminhões os recolham no sábado. Caso os resíduos não sejam coletados no dia do mutirão devido ao grande volume de lixo, os caminhões retornarão ao local durante a semana.

Próximos Mutirões de Limpeza

Além da ação no Novo Bandeirantes, a Prefeitura programou mais três mutirões ainda em 2024:

7 de dezembro : UBS Algacyr Ferreira;

: UBS Algacyr Ferreira; 14 de dezembro : UBS Silvino;

: UBS Silvino; 21 de dezembro: UBS Cristal.

Os moradores das áreas abrangidas por essas unidades podem se programar para participar.

Prevenção e Participação

A dengue é uma doença grave que pode ser evitada com a eliminação de criadouros do mosquito. A participação dos moradores é essencial para o sucesso das ações. Aproveite o mutirão para colaborar na limpeza do seu quintal e descarte corretamente os materiais inservíveis.