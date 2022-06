Mutirão de limpeza contra a dengue recolhe oito caminhões de entulho e lixo em Cambé

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu largada ao mutirão de limpeza contra a dengue no último sábado (28) nas regiões do Centro e do jardim Cambé II. As equipes passaram pelas residências, vias públicas e terrenos baldios recolhendo resíduos que podem vir a se tornar criadouros do mosquito Aedes aegypti.

Os materiais coletados preencheram oito cargas de caminhão. Cada uma suporta, em média, 3,5 toneladas, totalizando cerca de 28 toneladas de entulhos e lixo.

Na região do Cambé II, além da limpeza, os agentes também moveram um trabalho de vistoria nos imóveis.

A ação deste fim de semana marca o início de um novo ciclo de mutirões que irá percorrer as demais regiões do município em junho. A próxima área atendida, no próximo sábado (4), é a dos jardins Cristal e Guarani. O cronograma prevê a passagem das equipes nos jardins Santo Amaro e São Paulo em 11/06, no Novo Bandeirantes e 24h no dia 25/06, pelo Silvino em 02/07 e nas regiões do Cambé IV e do Ana Rosa durante o dia 09/07.

Espera-se que o mutirão contribua com a redução dos casos de dengue. No entanto, a coordenadora de vigilância do serviço ambiental, Nelci da Silva, pede que a população também faça sua parte na luta contra a doença. “Estamos em um cenário de alerta. Pedimos que o morador atente-se ao seu quintal, eliminando os possíveis focos do mosquito. Caso apresente quaisquer sintomas da doença, deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima”, orienta.