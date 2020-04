Isso mesmo! O GEDAL (Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia de Londrina) vai explicar melhor!

A cada ano a Terra, em sua órbita e torno do Sol, acaba “cruzando” com as órbitas de vários cometas.

Os cometas são, basicamente, grandes “bolas de gelo sujo”, com vários quilômetros de diâmetro. Quando se aproximam do Sol, o calor faz com que parte deste gelo derreta e dê origem à cauda do cometa, que vai ficando para trás em seu percurso.

Uma analogia seria dizer que um cometa é como um caminhão caçamba, carregado com terra e sem a devida proteção. Com isso, conforme o caminhão vai trafegando, acaba sujando as ruas por onde passa, deixando cair terra e entulho pelo caminho.

Agora, imagine-se atravessando essa rua, que está suja com terra. Pois é isso que ocorre com o nosso planetinha: volta e meia ele atravessa esses “caminhos sujos”, as órbitas de cometas, onde encontramos detritos de suas passagens.

Quando esses fragmentos, geralmente do tamanho de um grão de feijão, penetram na atmosfera terrestre a velocidades altíssimas (podendo superar 200.000km/h!!), elas acabam sofrendo um atrito tão intenso com a atmosfera que acabam sendo queimadas, dando origem ao fenômeno conhecido como Meteoro ou, popularmente, Estrela Cadente.

Mas agora imagine vários desses fragmentos ao mesmo tempo! Quando isso ocorre, temos as chamadas “Chuvas de Meteoros”, que podem ser espetáculos belíssimos!

Na noite entre os dias 21 e 22 de abril, a Terra irá atravessar o rastro de poeira deixado pelo cometa Thatcher, de dá uma volta em torno do Sol a cada 415 anos.

Nessa ocasião, esses meteoros surgem do céu nas proximidades da constelação da Lira. Assim, recebem o nome associado a essa constelação: Lirídeos.

Os Lirídeos são observados desde o ano 687 a.C. e, durante o “máximo”, na madrugada de 21 para 22 de abril, podem atingir picos de até 20 meteoros por hora.

Para tentar observar não é necessário qualquer tipo de instrumento (binóculo, telescópio, etc). É preciso apenas buscar um local o mais afastado das luzes possível, para não ofuscar e dificultar a observação dos meteoros.

O pico é previsto para ocorrer entre a meia-noite de terça para quarta e as 05 horas manhã.

Para localizar a constelação de Lira é fácil: por volta da meia-noite ela começará a nascer no horizonte nordeste (entre o Leste, onde o Sol “nasce” e o Norte).

A melhor forma de tentar observar os Lirídeos é ficar confortavelmente posicionado (uma cadeira de praia é uma excelente opção) e ficar olhando para o céu, com ênfase nessa região para o alto do firmamento.

Os meteoros cruzam o céu, sempre com uma beleza única.

Mas uma observação: chuvas de meteoros são imprevisíveis. A média de até 20 meteoros por hora pode vir a ser, na realidade, um valor bem acima ou bem abaixo desses. Lembre-se da analogia de atravessarmos uma rua onde passou um caminhão derrubando terra: pode ser que pisemos onde está mais “limpo” (o que resultaria em poucos meteoros), ou pode ser que tenhamos a sorte de pisar onde está bem sujo e, consequentemente, termos muitos meteoros.

Por via das dúvidas, faça sua lista de desejos! Já que a tradição diz que se pode fazer um pedido para cada Estrela Cadente, pode ser a sua chance de fazer vários!

Ah! E muito importante: esse é um tipo de observação, como já dito, que não requer equipamentos. Então, nada de reunir os amigos para ver os Lirídeos, ok? Cada um da sua casa, em segurança!

