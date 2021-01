No Dia da Gratidão saiba como esse sentimento gera boas consequências na vida de quem o exerce!

“Se juntarmos os pequenos detalhes teremos grandes alegrias”. Dizem alguns que considero sábios! Também destaco com fervor a seguinte afirmativa: “ Uma mudança de pensamento é uma mudança de destino” Neville Goddard.

A primeira afirmação acima retrata bem que: todos nós temos algum motivo pelo que celebrar! Sejam “motivos banais”, como a própria vida, paz, um emprego, um casamento e, também pelas conquistas que com o passar do tempo “acumulamos”! Mas já a segunda frase mostra que nosso PENSAR, FALAR, AGIR e REAGIR com gratidão muda o destino. Promove sabedoria, bem-estar a você e a quem o cerca e te impulsiona de forma natural.

Pesquisadores na Universidade de Indiana, nos Estados Unidos,em 2017, chegaram a conclusão que ser grato faz bem para o seu cérebro. Eles conduziram uma pesquisa com 43 voluntários que já faziam terapia tratando doenças como ansiedade e depressão. Vinte de dois deles escreveram cartas de gratidão nas três primeiras sessões. Três meses depois dessa experiência os voluntários que haviam escrito as cartas ainda apresentavam atividade cerebral na região considerada relacionada a gratidão, o que ajuda combater a depressão.

Ter gratidão não significa apenas dizer obrigada ao que passou, mas isso já um começo. Gratidão é reconhecer o que acontece na sua vida como parte de uma experiência maior e realmente apreciar mais cada momento que acontece. Esse tipo de atitude pode mudar a maneira que você vê o mundo e muitos outros benefícios.

No questionário promovido pela Coluna Bonita Ideia no Instagram, obtivemos 43 respostas, onde 28 pessoas agradeceram pela SAÚDE! Em tempos de Pandemia, entendemos que fica óbvio termos mais gratidão pela saúde. Confira algumas interações:

-“Pela oportunidade de recomeçar todos os dias”, afirma o Gerente Comercial, Everton Eduardo de Moraes. A resposta do empresário e artesão, Helder Pavinato é: “Por 2021 ser de renovação”.

Já o cambeense Guilherme Estevam agradece simplesmente “ Pela minha vida, pela vida”. A empresária cambeense e influenciadora Josiane Santos conta que é muito grata. “ Grata pela vida e pela família”. E nessa onda de gratidão intensa, o jornalista Fabio Luporini conta que tem gratidão por muitas coisas. “ Grato pela vida, pela família, pelos amigos e pela oportunidade de ser melhor”!

O hairstylist e empresário regional, Marinho, do Salão Marinho Coiffeur é bem direto: “ Pela saúde”. E o funcionário público, Jefferson de Oliveira nos lembra. “Grato pelo aprendizado em 2020”.

Mais que celebrar a quantidade de pessoas que afirmam exercer a gratidão, podemos procurar entender e vivenciar a gratidão diariamente! Vamos juntos nessa corrente?!

Ah, a Coluna Bonita Ideia é muito grata em poder mostrar coisas e personalidades tão positivas de Cambé e para Cambé!