Quem disse que a única data relevante no mês de abril é o Feriado de Tiradentes, datado em 21 deste mês? No dia 14 de abril, comemora-se o Dia Mundial do Café, um grão que traz história, uni pessoas e ainda, movimenta a economia!

E para saber mais sobre esta especiaria, a Coluna Bonita Ideia foi conversar com uma super especialista no assunto, a sócia-proprietária e barista do Armazém Café de Londrina, Cristina Rodrigues Maulaz.

Cristina começa o bate-papo online contando que o café não é apenas um negócio para ela e sua família, que o grão, o fruto, a bebida produzida a partir desta especiaria, se tornaram especiais por tudo de bom que ele proporciona. “Me mudei para Londrina em 1993 e depois de um tempo vi que queria ter acesso a alguns produtos que consumia na minha Terra Natal, Rio Grande do Sul, e o café sempre esteve presente na minha memória afetiva. Sempre tive em mente os mamás de leite e café que minha avó preparava. O café sempre gera um encontro, sempre está ligado a união. Na minha empresa, inclusive, meus filhos sempre estiveram por perto”.

A barista e apaixonada por café, Cristina, conta que o café a encanta não somente pela ligação pessoal que ela tem com a bebida, mas também, por conta da história e peculiaridades que o grão possui. “ Diz a lenda que o café foi descoberto por um Pastor de Cabras chamado Kalbi, que observava que suas cabras ficavam alegres, animadas depois de comer o fruto de cor avermelhada. Que ele teria levado o fruto e as folhas para o Monastério e que após ele e os outros pastores consumirem a bebida extraída da infusão destes componentes, eles teriam orado de forma ainda mais produtiva, por ficaram acordados por mais tempo. Mas acabaram concluindo por um tempo que a árvore, que o fruto eram provenientes de algo ruim. Com isso, teriam botado fogo nas árvores e o aroma que surgiu com o fogo teria encantado a todos”.

De acordo com Cristina ainda,estima-se que 99% das cassa brasileiras tem café. “Mesmo que o dono da casa não beba café, na maioria das vezes, recebe-se visitas e pessoas queridas com esta bebida. Não tem como não associarmos o café com o bem querer”.

É , gente, eu que sou uma apaixonada por cafezinho, amo acordar e fazer meu desjejum com um bom café preto, e também termino meu dia com um café, mas desta vez, com leite! A expert em café, Cristina Maulaz, contou ainda que o Brasil é tão apaixonado mesmo por café que é o único pais do mundo em que o desjejum- o ritual de se alimentar pela manhã- tem café no nome, o café da manhã!

Bom , que esse isolamento social passe logo para todos brindarmos com um bom cafezinho, na companhia de quem amamos, certo?!

Gente, incentive a economia local e conheça as cafeterias da região! O Armazém Café é uma #bonitaideia!