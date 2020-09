O ganhador do prêmio de R$ 1 milhão sorteado pelo programa Nota Paraná neste mês de setembro é de Jataizinho, no Norte do Estado. Os outros dois prêmios principais, de R$ 200 mil, saíram para os municípios de Rio Negro (Região Sul) e Araucária (Região Metropolitana de Curitiba). Além desses, foram sorteados 100 prêmios de R$ 10 mil e 40 mil prêmios de R$ 10.

Os vencedores serão notificados pela coordenação do programa e terão os valores depositados nas contas correntes cadastradas.

No total, foram sorteados R$ 5 milhões – R$ 2,8 milhões para cidadãos que colocaram o CPF na nota fiscal e R$ 2,2 milhões para instituições da sociedade civil sem fins lucrativos cadastradas no programa.

No caso das instituições, foram 10 prêmios de R$ 20 mil e 20 mil prêmios de R$ 100.

Confira as instituições sorteadas com o prêmio de r$ 20 mil:

Associação Paulo VI (Guaratuba)

Associação Ruth Schrank (Curitiba)

Santa Casa de Misericórdia (Curitiba)

Apae Sarandi

Associação Amigos do Cão de Rua (Palmeira)

Associação Real Lince de Karate-Do (Francisco Beltrão)

Rede de Combate ao Câncer (Astorga)

Lar São Vicente de Paulo (Siqueira Campos)

Albergue Noturno Nosso Lar (Loanda)

Congregação de Irmãs da Pequena Missão Para Deficientes da Áudio Comunicação (Londrina)

